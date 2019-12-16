Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает

СЕГОДНЯ 06:31 2019-12-16T06:31:55+03:00

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Начало недели в Екатеринбурге будет снежным и прохладным. Умеренная погода продлится еще неделю, после чего на регион обрушится резкий и очень колючий минус. А пока, рассказываем, что ждет горожан в ближайшие дни.

По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в понедельник, 16 декабря, днем столбики термометров опустятся до отметки -5…-7. Будет переменная облачность и без осадков.

В ночь на вторник, 17 декабря, похолодает до -9, осадков не ожидается. А вот днем потеплеет до -3…-5, улицы слегка припорошит белым снежком.

В ночь на среду, 18 декабря, столбики термометров опустятся до -6…-8, пройдет небольшой снег, будет облачно. Днем установится теплая погода на отметке -3.

ИСТОЧНИК KP.RU