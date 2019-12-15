В Екатеринбурге автомобиль реанимации врезался в трамвай

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-15T09:14:42+03:00

В аварии никто не пострадал

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Автомобиль реанимации столкнулся с трамваем в Екатеринбурге. ДТП случилось в воскресенье утром, 15 декабря, недалеко от поликлиники ГКБ № 40. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Улица Волгоградская, рядом с 40 больницей ДТП, трамвай и реанимация, - пишут в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу, в аварии никто не пострадал. Удар был не сильным, автомобиль и трамвай получили небольшие механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU