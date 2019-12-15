2019-12-15T09:14:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге автомобиль реанимации врезался в трамвай

В аварии никто не пострадал
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
Изменить размер текста:

Автомобиль реанимации столкнулся с трамваем в Екатеринбурге. ДТП случилось в воскресенье утром, 15 декабря, недалеко от поликлиники ГКБ № 40. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Улица Волгоградская, рядом с 40 больницей ДТП, трамвай и реанимация, - пишут в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу, в аварии никто не пострадал. Удар был не сильным, автомобиль и трамвай получили небольшие механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургская биатлонистка завоевала серебро на Кубке мира
В Екатеринбурге начали записывать детей в первый класс
В Екатеринбурге автомобиль реанимации врезался в трамвай
«Особая секция»: в Екатеринбурге сняли фильм о спорте для «солнечных детей»
«Уральские лисички» разгромили москвичек и оформили вторую сотню в сезоне
Звезда ММА из Омска одолела американца: Александр Шлеменко - Дэвид Бранч, бой в Екатеринбурге 2019
На турнире RCC7 екатеринбуржец победил в третьем раунде: Михаил Рагозин - Мэт Дуайер, бой в Екатеринбурге 2019
Вечером в субботу на Уктусе сгорела иномарка BMW
Организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца
«Ожоги изобразили гримом»: в Екатеринбурге пожарные провели соревнования по спасению людей из огня
После аварии с автобусом, перевозившим фанатов Макса Коржа, Следственный комитет возбудил уголовное дело
В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки
«Дьявольский скрипач» Дэвид Гаррет проведет в Екатеринбурге концерт «UNLIMITED – LIVE»
В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов
«Карточка была бесконтактной, пин-код мошенникам не потребовался»: у жительницы Нижнего Тагила со счета похитили 115 тысяч
В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего
Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести