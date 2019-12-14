2019-12-14T17:51:36+03:00
Происшествия

Вечером в субботу на Уктусе сгорела иномарка BMW

Тушить ее выезжали две пожарные машины
Данил СВЕЧКОВ
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Сильнее всего в машине пострадали салон и моторный отсек. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comСильнее всего в машине пострадали салон и моторный отсек. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В восьмом часу вечера на парковке на улице Рощинской начался пожар - загорелась иномарка BMW. Огонь захватил моторный отсек и салон автомобиля и очень скоро вся машина была объята пламенем.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На место происшествия выезжали две единицы техники и семь человек личного состава.

Никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается дознавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вечером в субботу на Уктусе сгорела иномарка BMW
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