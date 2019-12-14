Организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-14T17:23:04+03:00

Помимо организатора также были задержаны и трое исполнителей похищения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 5 февраля 2020 года он будет находиться в СИЗО

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Орджоникидзевский суд Екатеринбурга сегодня выбрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в организации похищения и в гибели Владимира Яшина, арбитражного управляющего.

- Мера пресечения избрана по 5 февраля 2020 года включительно, - сообщают в Свердловском областном суде. - Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

Тело Владимира Яшина было найдено на Уралмаше неделю назад. Он скончался от побоев - преступники избивали его, чтобы забрать деньги и ценные бумаги. Помимо организатора, сотрудники полиции задержали также и трех исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU