2019-12-14T17:23:04+03:00
Происшествия

Организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца

До 5 февраля 2020 года он будет находиться в СИЗО
Данил СВЕЧКОВ
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Помимо организатора также были задержаны и трое исполнителей похищения.Помимо организатора также были задержаны и трое исполнителей похищения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Орджоникидзевский суд Екатеринбурга сегодня выбрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в организации похищения и в гибели Владимира Яшина, арбитражного управляющего.

- Мера пресечения избрана по 5 февраля 2020 года включительно, - сообщают в Свердловском областном суде. - Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.

Тело Владимира Яшина было найдено на Уралмаше неделю назад. Он скончался от побоев - преступники избивали его, чтобы забрать деньги и ценные бумаги. Помимо организатора, сотрудники полиции задержали также и трех исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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