Организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге арестовали на 2 месяца
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга сегодня выбрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в организации похищения и в гибели Владимира Яшина, арбитражного управляющего.
- Мера пресечения избрана по 5 февраля 2020 года включительно, - сообщают в Свердловском областном суде. - Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.
Тело Владимира Яшина было найдено на Уралмаше неделю назад. Он скончался от побоев - преступники избивали его, чтобы забрать деньги и ценные бумаги. Помимо организатора, сотрудники полиции задержали также и трех исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU