В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки
Сотрудники Лечебного исправительного учреждения №51, что в Нижнем Тагиле, не дали пронести на территорию сотовый телефон. Аппарат был спрятан в сумочке одного из медиков и предназначался осужденному пациенту.
- В ходе реализации оперативно-значимой информации, на контрольно-пропускном пункте по пропуску людей на охраняемую территорию был предотвращен пронос сотового телефона, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - При досмотре медицинского работника филиала областной туберкулезной больницы в двойном дне дамской сумки был обнаружен и изъят сотовый телефон.
Теперь медика могут привлечь к ответственности за попытку передать осужденному запрещенный предмет.
ИСТОЧНИК KP.RU