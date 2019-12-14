2019-12-14T11:35:36+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле медик попыталась пронести осужденному телефон, спрятанный в тайнике дамской сумочки

У сумки было двойное дно
Данил СВЕЧКОВ
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Теперь медика могут привлечь к ответственности за попытку передать осужденному запрещенный предмет. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиТеперь медика могут привлечь к ответственности за попытку передать осужденному запрещенный предмет. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Сотрудники Лечебного исправительного учреждения №51, что в Нижнем Тагиле, не дали пронести на территорию сотовый телефон. Аппарат был спрятан в сумочке одного из медиков и предназначался осужденному пациенту.

- В ходе реализации оперативно-значимой информации, на контрольно-пропускном пункте по пропуску людей на охраняемую территорию был предотвращен пронос сотового телефона, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - При досмотре медицинского работника филиала областной туберкулезной больницы в двойном дне дамской сумки был обнаружен и изъят сотовый телефон.

Теперь медика могут привлечь к ответственности за попытку передать осужденному запрещенный предмет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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