2019-12-14T08:24:25+03:00
Общество

В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов

Ожидается переменная облачность без больших осадков
Данил СВЕЧКОВ
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Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с тех же холодов, которыми закончилась предыдущая. Так, в воскресенье столбики термометров опустятся до -12 градусов ночью и до -8 днем, ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Почти аналогичные цифры будут и в понедельник.

- Ожидается переменная облачность без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью -11...-13 градусов Цельсия. Днем -6...-8 градусов.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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