В понедельник в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до -8 градусов
Ожидается переменная облачность без больших осадков
Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следующая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с тех же холодов, которыми закончилась предыдущая. Так, в воскресенье столбики термометров опустятся до -12 градусов ночью и до -8 днем, ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Почти аналогичные цифры будут и в понедельник.
- Ожидается переменная облачность без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Температура воздуха ночью -11...-13 градусов Цельсия. Днем -6...-8 градусов.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU