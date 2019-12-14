«Карточка была бесконтактной, пин-код мошенникам не потребовался»: у жительницы Нижнего Тагила со счета похитили 115 тысяч

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-14T07:49:35+03:00

О том, что с пропавшей карточки кто-то снимает деньги, пенсионерка узнала от сотрудников банка. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В полицию Нижнего Тагила за помощью обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что кто-то украл с ее банковской карты больше 100 тысяч рублей. Как оказалось, женщина потеряла ее. О том, что кто-то нашел карту и снял с нее деньги она узнала от сотрудников банка.

- Специалист банка уточнил, производила ли владелица карты снятие денежных средств, на что женщина ответила отрицательно, тогда сотрудник банка проинформировал, что в течение 10 дней с ее карты производятся покупки в магазинах Нижнего Тагила и предложил заблокировать карту, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области.

Чтобы найти злоумышленника полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где тот пользовался карточкой.

- По камерам явно прослеживалось три лица, две женщины и мужчина, - добавили в ведомстве. - Злоумышленники пользовались банковской картой по отдельности друг от друга и в разные дни.

Вскоре их задержали. Одна из них, 43-летняя местная жительница, работала в продуктовом магазине, где пенсионерка и оставила карточку. Карточка была бесконтактной, так что пин-код от нее знать не нужно было, чтобы расплачиваться по ней.

- Она передавала карту 23-летней приятельнице и 30-летнему знакомому, которые по той же схеме активно расплачивались за покупки, - сообщают в полиции. - В сумме злоумышленники истратили 115 тысяч рублей.

Сейчас все трое сидят под подпиской о невыезде. За мошенничество им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU