2019-12-13T20:26:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего

Тело Владимира Яшина нашли на Уралмаше неделю назад
Алина СУРИНА
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Четвертый подозреваемый в убийстве арбитражного управляющего оказался организатором похищенияЧетвертый подозреваемый в убийстве арбитражного управляющего оказался организатором похищенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего. Еще трех участников его убийства арестовали вчера. Тело Владимира Яшина нашли на Уралмаше неделю назад. Он скончался от телесных повреждений, которые ему нанесли преступники с целью забрать деньги и ценные бумаги.

- Выявили и задержали трёх непосредственных исполнителей и организатора преступления. Всего над раскрытием преступления работало порядка 15 оперуполномоченных под руководством врио начальника УУР главка полковника Алексея Искоренкова. Чтобы преступление не осталось безнаказанным, а лица, его совершившие - не смогли «залечь на дно», представителям МВД и СК понадобилось 7 суток, - рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Всех преступников задерживали по их месту жительства. Полицейские обнаружили и изъяли маску, пневматический пистолет, муляжи денежных средств, всевозможные отмычки, госномера от нескольких машин и электрошокер. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к иным ранее совершённым тяжким и особо тяжким преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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