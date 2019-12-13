2019-12-13T18:40:27+03:00
Общество

Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог

Опрос опубликовали в группе проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Алина СУРИНА
Поделиться:
В Екатеринбурге в 2019 году благодаря национальному проекту отремонтировано около 5% городских дорогВ Екатеринбурге в 2019 году благодаря национальному проекту отремонтировано около 5% городских дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог. Опрос опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в группе ВКонтакте проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Жители Свердловской области являются важной частью нашей команды национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жалобы, замечания и предложения уральцев помогают нам определить самые сложные места и болевые точки, требующие первоочередного вмешательства. Мы автоматически включаем в планы ремонтов дороги, попавшие в топ-10 антирейтинга ОНФ «Карта убитых дорог», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

В Екатеринбурге в 2019 году благодаря национальному проекту отремонтировано около 5% городских дорог. Это 16 участков улиц протяженностью 20,4 километра. Кроме того установлены современные светофоры на 40 перекрестках и улучшенные дорожные знаки. В Нижнем Тагиле новый асфальт появился на 21 улице. Общая протяженность отремонтированных участков составила почти 30 километров.

Полный перечень дорожных объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно найти на сайте регионального Минтранса. Здесь же можно найти планы ремонтов на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге задержали организатора похищения арбитражного управляющего
Из-за жалоб жителей Свинокомплекс в Полевском решили перенести
Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников, повреждающих трансформаторы
В Нижнем Тагиле продавец потратила с забытой бабушкой карты больше 100 тысяч
Стас Михайлов едет на Народный корпоратив в Екатеринбург
В Свердловской области пять дней будет стоять смог
В Екатеринбурге на замену лифтов потратят 500 миллионов
«Мой сын обязательно будет ходить»: на Урале женщина пытается спасти своего ребенка от тяжелой болезни
Загородный клуб под Екатеринбургом наказали за нелегальные развлечения для гостей
В Екатеринбурге ищут женщину в темной одежде, подозреваемую в тяжком преступлении
Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки
«Тема дня»: превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов
Свердловская прокуратура разбирается в гибели двух рабочих на промплощадке
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Модный приговор: бизнесменов оштрафовали на миллион за нелегальный ввоз в Екатеринбург брендовой одежды
Общественный совет при Министерстве природных ресурсов России высоко оценил внедрение наилучших доступных технологий на ЕВРАЗ НТМК
Больше половины екатеринбуржцев поставят на Новый год искусственную ель
Пытался доказать, что случайно: уральца, убившего своего знакомого, отправили в тюрьму на 11 лет
Уральский парень из «Танцев» на ТНТ зажег на фестивале в Испании
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора