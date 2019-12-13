СЕГОДНЯ 18:40 2019-12-13T18:40:27+03:00

В Екатеринбурге в 2019 году благодаря национальному проекту отремонтировано около 5% городских дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральцев просят высказать свое мнение о качестве ремонта дорог. Опрос опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в группе ВКонтакте проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Жители Свердловской области являются важной частью нашей команды национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Жалобы, замечания и предложения уральцев помогают нам определить самые сложные места и болевые точки, требующие первоочередного вмешательства. Мы автоматически включаем в планы ремонтов дороги, попавшие в топ-10 антирейтинга ОНФ «Карта убитых дорог», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

В Екатеринбурге в 2019 году благодаря национальному проекту отремонтировано около 5% городских дорог. Это 16 участков улиц протяженностью 20,4 километра. Кроме того установлены современные светофоры на 40 перекрестках и улучшенные дорожные знаки. В Нижнем Тагиле новый асфальт появился на 21 улице. Общая протяженность отремонтированных участков составила почти 30 километров.

Полный перечень дорожных объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно найти на сайте регионального Минтранса. Здесь же можно найти планы ремонтов на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU