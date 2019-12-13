2019-12-13T17:41:19+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле продавец потратила с забытой бабушкой карты больше 100 тысяч

Пенсионерка оставила косметичку с картой на кассе, где работала злоумышленница
Алина СУРИНА
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Бабушка забыла карту в магазинеБабушка забыла карту в магазинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле продавец потратила с забытой бабушкой карты больше 100 тысяч. Пенсионерка оставила косметичку с картой на кассе, где работала злоумышленница. Женщина-владелица карты обратилась в банк, как только заметила пропажу. Там ей и рассказали, что кто-то расплачивался ее деньгами в магазинах уже в течение десяти дней. Пенсионерка обратилась в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска установили магазины, в которых производились расчеты банковской картой пожилой женщины, а также изъяли записи с расположенных в торговых точках камер видеонаблюдения. В результате у оперативников появилась ориентировка на граждан, причастных к хищению денежных средств у заявительницы. По камерам явно прослеживалось три лица, две женщины и мужчина, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Полицейские задержали тагильчанку, работающую продавцом в продуктовом магазине. Она призналась, что кто-то из посетителей оставил на прилавке косметичку, в которой находилась банковская карта. Женщина прибрала утерянные вещи, а через несколько дней решила проверить имеются ли средства на счету и начала расплачиваться найденной картой в магазинах города. Она пользовалась тем, что для бесконтактной оплаты не требовалось ввода пин-кода. После она передавала карту двум знакомым, которые расплачивались за покупки по той же схеме.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество с использованием платежных карт». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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