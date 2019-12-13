2019-12-13T17:25:46+03:00
Звезды

Стас Михайлов едет на Народный корпоратив в Екатеринбург

Новогоднее шоу пройдет 22 декабря
Алиса ЩЕДРИНА
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Стасу Михайлову весной исполнилось 50 лет.Стасу Михайлову весной исполнилось 50 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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22 декабря любимец всех женщин приедет в Екатеринбург, чтобы погулять здесь на «Народном корпоративе». Суть праздника - никакого официоза и никакой скуки: веселимся, танцуем, поём и заряжаемся позитивными эмоциями на весь предстоящий 2020-й год! А у Стаса Михайлова заряжать народ позитивом получается лучше чем, у многих других артистов. И это притом, что весной певцу исполнилось 50.

- Держать себя в форме мне помогает спорт, - рассказывал Михайлов «КП». – Пытаюсь каждый день заниматься в спортзале. Но иногда лень одолевает. Пробовал интервальное голодание, не ел по 16 часов в сутки. Сначала втянулся, но сейчас не всегда получается соблюдать режим. Честно говоря, рецепта молодости нет. Надо просто любить жить. Весной мне исполнилось 50 лет. Я думал, что почувствую какие-то изменения. Но ничего не почувствовал. Живу и радуюсь жизни.

На «Народном корпоративе» прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста.

22 декабря, в Конгресс-центре Екатеринбург-ЭКСПО. Начало в 19:00. Билеты от 1600 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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