2019-12-13T17:11:27+03:00
Общество

В Свердловской области пять дней будет стоять смог

В регионе объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности
Алина СУРИНА
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Синоптики рекомендуют уральцам во время смога как можно меньше находиться на улицеСиноптики рекомендуют уральцам во время смога как можно меньше находиться на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пять дней будет стоять смог. В регионе объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Предупреждение будет действовать с 20 часов 13 декабря до 20 часов 18 декабря.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в уральском управлении гидрометцентра.

Горожанам рекомендуется ограничить прогулки по улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом в закрытых помещениях. Напомним, в конце ноября смог провисел над регионом три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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