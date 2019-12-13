СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-13T17:11:27+03:00

Синоптики рекомендуют уральцам во время смога как можно меньше находиться на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности

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В Свердловской области пять дней будет стоять смог. В регионе объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Предупреждение будет действовать с 20 часов 13 декабря до 20 часов 18 декабря.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в уральском управлении гидрометцентра.

Горожанам рекомендуется ограничить прогулки по улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом в закрытых помещениях. Напомним, в конце ноября смог провисел над регионом три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU