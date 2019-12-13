2019-12-13T16:49:07+03:00
Общество

В Екатеринбурге на замену лифтов потратят 500 миллионов

До конца года екатеринбургские власти обещают заменить 39 лифтов
Алина СУРИНА
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Екатеринбуржцы могут уже подавать заявки на замену лифтов в 2020 годуЕкатеринбуржцы могут уже подавать заявки на замену лифтов в 2020 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на замену лифтов потратят 500 миллионов. До конца года екатеринбургские власти обещают заменить 39 лифтов. На сегодняшний день обновлено уже 207. Сейчас в домах эксплуатируется более 10,5 тысяч лифтов, из которых 2 121 отслужили свой нормативный срок - 25 лет.

- По жилищному кодексу их замена - обязанность собственников, но лишь единицы меняют лифты за свой счёт. Администрация города Екатеринбурга и региональное правительство уже третий год помогают горожанам в этом вопросе, - рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Екатеринбурга Александр Брагин.

В администрации рассказали, что лифты обновляют с использованием средств муниципального бюджета. «Сбрасываются» и собственники многоэтажек, причём размер их взноса должен составлять не менее 15 процентов от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта.

Добавим, для того, чтобы попасть в программу модернизации лифтового хозяйства, организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо оформить и подать свои заявки в Управление ЖКХ Екатеринбурга. В 2020 году сформируют новый список домов, в которых заменят лифтовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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