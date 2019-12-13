Загородный клуб под Екатеринбургом наказали за нелегальные развлечения для гостей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-13T14:59:45+03:00

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Прокуратура Верхней Пышмы решила проверить загородный клуб «Лесная сказка», который находится на территории озера Балтым, на соблюдение природоохранного законодательства. И после проверки был выявлен целый перечень нарушений.

Само озеро с окружающими лесами является памятником природы областного значения, а занятая им площадь - особо охраняемой природной территорией.

- Поэтому на территории озера запрещается деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том числе проезд и стоянка машин вне проложенных дорог, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Под исключение попадает только транспорт органов управления лесным хозяйством, а также природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий.

А администрация клуба это постановление не соблюдает. Из-за чего по озеру ходят лодки, которые используются не в целях охраны памятника. Зимой клуб на затянувшемся льдом озере устраивает автодром. Там обучают экстремальному и спортивному вождению, а также проходят соревнования по автоспорту.

- В связи с найденными нарушениями прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием запретить подобные мероприятия на территории памятника природы, - добавили в прокуратуре. - Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU