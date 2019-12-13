«Мой сын обязательно будет ходить»: на Урале женщина пытается спасти своего ребенка от тяжелой болезни

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-13T16:02:34+03:00

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Жительница города Артемовского в Свердловской области пять лет пытается поставить на ноги своего маленького сына. Ванечка Скутин появится на свет в срок, но роды, по словам его мамы Светланы, проходили сложно. 17 часов ребенок задыхался, пока врачи не сделали кесарево сечение. Сразу после рождения Ваня оказался в специальном инкубаторе, а дышал за него аппарат искусственной вентиляции легких.

- Когда нас выписали из роддома, я думала на этом наши мучения закончились. Через семь месяцев мы заметили, что Ванечка сам не переворачивается, побежали к неврологу и другим врачам. Тогда узнали, что у него ДЦП, - говорит Светлана Скутина.

Фото: предоставлено Светланой Скутиной

Доктора дали надежду, Ваня сможет научиться ходить. Для этого нужно постоянная реабилитация. Вот и семья Скутиных уже пять лет не сдаются и посещают различные медицинские центры. Появился прогресс, мальчик уже разжал кулачок, научился самостоятельно сидеть, опираясь на ручки.

- Наш мальчик ходит в обычный детский сад, где общается с другими детьми. Там ему рады и не обижают, а он к ним тянется. Разговаривать не умеет, только мычит, - добавила мама малыша. – Раньше мы ездили на реабилитацию раз в три месяца за счет государства, сейчас раз в полгода. Стараемся еще в платные центры обращаться, копим деньги.

Сейчас Скутины собирают деньги на новую реабилитацию в «Здоровое детство». Осталось 73 513 рублей.

Если вы хотите помочь Ване научиться ходить, публикуем реквизиты:

Карта Сбербанка: 4817 7600 0064 1492

Мобильный банк: 89122133066

ИСТОЧНИК KP.RU