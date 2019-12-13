Свердловская прокуратура разбирается в гибели двух рабочих на промплощадке

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-13T14:42:09+03:00

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Прокуратура Нижней Туры проверяет предприятие «Аспект-Центр» на соблюдение трудового законодательства. А все из-за того, что несколько дней назад на его промышленной площадке во время работ погибли два человека.

- Днем 11 декабря два рабочих в результате ската металлической трубы диаметром 820 миллиметров и длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами, получили тяжкие травмы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На следующий день в Нижнетуринской ЦГБ оба мужчины скончались от полученных травм. В результате, делом занялась прокуратура. Она выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве.

- По версии следствия, данный трагический инцидент произошёл в результате нарушения должностными лицами одного из предприятий обязанностей по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Погибшими оказались мужчины, 40 и 36 лет. Первый из них работал на данном предприятии мастером, второй — разнорабочим, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU