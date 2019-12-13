2019-12-13T13:33:51+03:00
Экономика

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни

Стратегия «Медицина будущего» – это доступ к инвестициям в акции лидирующих фармацевтических компаний Европы
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При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегийПри оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий
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Совокупный дополнительный инвестиционный доход клиентов Банка УРАЛСИБ, купивших полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с инвестиционной стратегией «Медицина будущего» от страховой компании «УРАЛСИБ Жизнь» в период с 23-го ноября по 14-ое декабря 2016-го года, составил 16,68% или 5,3% годовых.

Стратегия «Медицина будущего» – это доступ к инвестициям в акции лидирующих фармацевтических компаний Европы (Novartis, Roche, SANOFI и другие), занимающихся исследованиями в области инновационной медицины, разработкой современных лекарственных препаратов и другой деятельностью медицинского характера.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Робототехника», «Валютная гарантия» и «Медицина будущего».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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