Модный приговор: бизнесменов оштрафовали на миллион за нелегальный ввоз в Екатеринбург брендовой одежды

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-13T13:29:56+03:00

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Свердловский областной суд оштрафовал на миллион рублей предпринимателей, которые нелегально провезли в Екатеринбург партию брендовой одежды. Это случилось еще в 2017 году - бизнесмены уклонились от обязательной уплаты таможенной пошлины. И должны были выплатить штраф, но так этого и не сделали.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Два года назад сотрудники Уральской оперативной таможни, главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и ФСБ России выявили крупную партию товаров, которые декларировались как нитки и ткани из Азербайджана, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Получить товар должна была екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника - логистической компании.

После проверок оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными. В ходе досмотра выяснилось, что в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тысяч рублей. Товар предназначался для перепродажи в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти 14 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

ИСТОЧНИК KP.RU