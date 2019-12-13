Больше половины екатеринбуржцев поставят на Новый год искусственную ель

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-13T13:12:35+03:00

Она обойдется в 1 700 рублей - это на 1% больше, чем в прошлом году

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Больше половины жителей Екатеринбурга предпочитают ставить дома на Новый год искусственные ели вместо настоящих - 59% против 41%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито».

- А вот в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше. В столице Урала их выбирало 55% жителей, - сообщили в пресс-службе сервиса.

В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной ели обойдется на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: первая подорожала на 5%, вторая - на 9%.

В Екатеринбурге ненастоящая ель, в среднем, обойдется в 1 700 рублей - это на 1% больше, чем в прошлом году. При этом натурная ель за год стала дороже на 11%, и в среднем стоит около 700 рублей.

Сегодня мы рассказывали о расценках на живые ели, которые можно срубить в свердловских лесничествах. А также назвали сумму штрафа тем, кто собирается сделать это нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU