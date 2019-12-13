Пытался доказать, что случайно: уральца, убившего своего знакомого, отправили в тюрьму на 11 лет

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-13T12:51:57+03:00

Мужчина рассказал, что они играли «в ножички», и он целился в дверь, рядом с которой сидел его друг

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В Кушве под суд отправили местного жителя Евгения Романова, которого обвиняют в убийстве знакомого. Инцидент произошел летней ночью, когда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры набросился на знакомого с ножом.

- Он подошел к нему, когда тот сидел в кресле кухни, и нанес один удар ножом в левую височную область головы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом Романов осознавал, что делает.

Потерпевшего мужчину той же ночью срочно доставили в горбольницу Нижнего Тагила, где он через несколько дней скончался от полученных травм.

Во время следствия Романов свою вину отрицал и заявил, что его нож случайно попал знакомому в голову: в ходе игры «в ножички», не глядя, он с разворота метнул оружие в дверь, рядом с которой в кресле сидел его знакомый.

- Во время судебного заседания был допрошен судмэдэксперт, который пояснил, что раневой канал в голове потерпевшего расположен сверху-вниз и несколько сзади-наперед относительно головы потерпевшего, - добавили в прокуратуре. - В ходе следственного эксперимента выяснилось, что такое положение для живого человека невозможно.

Также оказалось, что Романов уже дважды привлекался к уголовной ответственности и сидел в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с этим Кушвинский горсуд отправил мужчину на 11 лет в колонию особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU