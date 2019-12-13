2019-12-13T12:44:42+03:00
Звезды

Уральский парень из «Танцев» на ТНТ зажег на фестивале в Испании

Вадим Пимошин отплясывал до 6 утра
Лев ИСТОМИН
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Вадим Пимошин представлял на фестивале Россию. Фото: KU66.RUВадим Пимошин представлял на фестивале Россию. Фото: KU66.RU
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В Испании в очередной раз прошел фестиваль Salamanca Bachata Festival, собирающий лучших молодых танцоров из разных стран. Его посетил житель Каменска-Уральского Вадим Пимошин – участник проекта «Танцы» на ТНТ.

- В этом году участников было меньше, чем раньше, но это не испортило атмосферу праздника. Единственный повод для расстройства – не было Ataca & la Alemana и maurizio & simona, - говорит Вадим, слова которого приводит информационный портал KU66.RU.

Гость из Каменска-Уральского посетил несколько мастер-классов, попутно записывая свои передвижения на фестивале на видео. Ему приходилось вставать в 11 часов утра, а ложиться – только 6 часов. Причина – постоянные вечеринки.

Фото: KU66.RU

Фото: KU66.RU

- Отожгли на сцене с мировыми звездами, пообщались, посмеялись. В этом году участвовало восемь пар. За кулисами было душевно. Станцевали мы хорошо, зрительский вердикт – второй место – рассказывает Вадим Пимошин.

По его словам, Испания – замечательная страна, где он получил много положительных эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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