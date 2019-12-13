2019-12-13T11:39:32+03:00
Общество

Заменяют искусственными: уральцы все реже рубят елки на Новый год

В Министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, во сколько обойдется одно дерево
Мария Трапезникова
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В Свердловской области жители все реже стали рубить настоящие елки, заменяя их на искусственныеВ Свердловской области жители все реже стали рубить настоящие елки, заменяя их на искусственныеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Власти Свердловской области рассказали, как можно легально срубить елку на Новый год и сколько это будет стоить. Для того, чтобы купить новогоднее дерево, нужно обязательно иметь при себе паспорт - дело в том, что на него необходимо оформить договор купли-продажи, который позволяет спокойно перевозить дерево по дорогам области. Покупателю также нужно будет написать заявление в лесничество и оплатить квитанцию.

- Областной закон устанавливает рамки, когда новогоднее дерево можно срубить - с 16 по 31 декабря. Место рубки покажет сотрудник лесничества, - уточняет заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директор лесного департамента Олег Сандаков. - Однако заявление в лесничестве могут принять и раньше 16 декабря.

А теперь ближе к ценам: стоимость одной ели до метра составляет 47 рублей 72 копейки, до двух метров - 95 рублей 45 копеек. До трех метров – 143 рубля 19 копеек, до четырех метров –190 рублей 91 копейка, свыше 4 метров – 238 рублей 63 копейки.

В министерстве также заметили, что количество желающих срубить ель в лесу значительно снижается. Это связано с расширением ассортимента искусственных елей и с возможностью купить живое дерево на елочных базарах.

При этом тем, кто хочет незаконно срубить дерево, придется заплатить штраф - до четырех тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц - 40 тысяч, а для юрлиц - до 300 тысяч. Нарушителям придется оплатить ущерб за каждое срубленное дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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