Ушла эпоха: в Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Цветы от Аллы»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-13T11:21:40+03:00

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В Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Цветы от Аллы», который был установлен еще в 90-ые годы. Администрация Кировского района заявляла, что торговый павильон установлен нелегально и у владельца нет прав на использование земли. Позже на сторону чиновников встал и Арбитражный суд Свердловской области, решением которого киоск должен был исчезнуть с занимаемой территории.

Рабочие разобрали обшивкуФото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец магазина заявила, что магазин работал при наличии всех разрешительных документов.

Хозяйка магазинаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Больше 20 лет мой киоск стоял и никому не мешал. Люди всегда понимали, что нужны цветы в центре города. А теперь его признали неугодным! – сказала хозяйка магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU