Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала
Накануне вышел новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», ведущей которого является Ксения Собчак, сообщает ngzt.ru. В этот раз с журналисткой поговорила звезда телеканала «Пятница!» и экс-ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко.
Смысл шоу в том, что приглашенным гостям задаются каверзные вопросы - и они должны на них ответить. И в этом выпуске Ксения Собчак решила провести географический тест, спрашивая у экс-ведущей тревел-шоу, какие города являются столицами стран. Один из каверзных вопросов, который подготовили для Тодоренко - как называется столица Свердловской области.
- У меня вообще нет вариантов, - ответила ведущая.
Тогда Собчак пришлось самой отвечать на этот вопрос. Кроме вопроса про столицу Урала ведущая не смогла ответить и на другие вопросы по географии: в каком регионе находится Чита и где на карте можно найти Биробиджан.
ИСТОЧНИК KP.RU