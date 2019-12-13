Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-13T11:20:12+03:00

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Накануне вышел новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», ведущей которого является Ксения Собчак, сообщает ngzt.ru. В этот раз с журналисткой поговорила звезда телеканала «Пятница!» и экс-ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко.

Смысл шоу в том, что приглашенным гостям задаются каверзные вопросы - и они должны на них ответить. И в этом выпуске Ксения Собчак решила провести географический тест, спрашивая у экс-ведущей тревел-шоу, какие города являются столицами стран. Один из каверзных вопросов, который подготовили для Тодоренко - как называется столица Свердловской области.

- У меня вообще нет вариантов, - ответила ведущая.

Тогда Собчак пришлось самой отвечать на этот вопрос. Кроме вопроса про столицу Урала ведущая не смогла ответить и на другие вопросы по географии: в каком регионе находится Чита и где на карте можно найти Биробиджан.

ИСТОЧНИК KP.RU