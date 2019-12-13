2019-12-13T11:20:12+03:00
Общество

Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала

Регина Тодоренко не смогла назвать также, в каком регионе находится Чита
Мария Трапезникова
Поделиться:
Регина Тодоренко провалила тест по географииРегина Тодоренко провалила тест по географииФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Накануне вышел новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», ведущей которого является Ксения Собчак, сообщает ngzt.ru. В этот раз с журналисткой поговорила звезда телеканала «Пятница!» и экс-ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко.

Смысл шоу в том, что приглашенным гостям задаются каверзные вопросы - и они должны на них ответить. И в этом выпуске Ксения Собчак решила провести географический тест, спрашивая у экс-ведущей тревел-шоу, какие города являются столицами стран. Один из каверзных вопросов, который подготовили для Тодоренко - как называется столица Свердловской области.

- У меня вообще нет вариантов, - ответила ведущая.

Тогда Собчак пришлось самой отвечать на этот вопрос. Кроме вопроса про столицу Урала ведущая не смогла ответить и на другие вопросы по географии: в каком регионе находится Чита и где на карте можно найти Биробиджан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора
Заменяют искусственными: уральцы все реже рубят елки на Новый год
Ушла эпоха: в Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Цветы от Аллы»
Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала
Александра Долгова выбрали ректором Уральского архитектурного университета
Караулят у школы и просятся в гости: в Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры
В Екатеринбурге за 250 миллионов продают пустырь
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Екатеринбурге поймали угонщиков элитных иномарок
Обращения и жалобы помогли: в Екатеринбурге льготники смогут ездить на общественном транспорте чаще
Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на Урале, выросло на 9% за 11 месяцев 2019 года
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Екатеринбургский бизнесмен решил сыграть в прятки с судебными приставами
Полиция Екатеринбурга прекратила поиски подростков Маши Гладких и Мансура Дастамбуева
Из Кольцово два раза в неделю будут летать самолеты в Новокузнецк
Екатеринбург вошел в тройку городов, куда туристы приезжают покататься на лыжах
Пингвин, корабль и динозавр: в Екатеринбурге из шестиметровых глыб льда сделают скульптуры
В Екатеринбурге в развлекательном центре 8-летняя девочка скатилась с горки и сломала позвоночник
На Урале суд оправдал молодого человека, который выкинул младенца из окна
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
В новый год метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи
Торопилась в школу: в Екатеринбурге 8-летнюю девочку сбила машина