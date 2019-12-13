Александра Долгова выбрали ректором Уральского архитектурного университета

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-13T11:19:16+03:00

Ранее он проектировал Храм-на-Крови и часовню Святой Екатерины

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Ректором Уральского архитектурного университета выбрали специалиста, который проектировал Храм-на-Крови. Теперь должность в вузе занимает 62-летний Александр Долгов.

Александр Долгов сам выпускник Свердловского архитектурного института, профессор, заслуженный архитектор России.

Нового ректора выбирали из шести кандидатов. На это место претендовал также первый проректор вуза Софья Хабибуллина. Выборы проходили в закрытом режиме.

Ранее он участвовал а проектировки Храма- на-Крови, часовни Святой Екатерины, реставрировал здание Первого железнодорожного вокзала и Мытного двора.

ИСТОЧНИК KP.RU