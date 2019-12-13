Караулят у школы и просятся в гости: в Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-13T11:02:24+03:00

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В Екатеринбурге родители в соцсетях снова бьют тревогу: цыганки подкарауливают их детей у школы и просят пустить домой. А затем попадают в квартиры и грабят, когда дома нет взрослых.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию и рассказали, что к ним действительно поступило обращение со стороны пострадавших родителей.

- По факту кражи из квартиры следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас наши сотрудники изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают возможных очевидцев, проверяют на причастность ранее судимых граждан за аналогичные преступления, - сообщают в пресс-группе.

Полиция просит родителей провести с детьми беседу о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами - и, тем более, впускать их в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU