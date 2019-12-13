2019-12-13T11:02:24+03:00
Происшествия

Караулят у школы и просятся в гости: в Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры

В полиции началось расследование
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартирыВ Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартирыФото: Игорь НОВИКОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге родители в соцсетях снова бьют тревогу: цыганки подкарауливают их детей у школы и просят пустить домой. А затем попадают в квартиры и грабят, когда дома нет взрослых.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию и рассказали, что к ним действительно поступило обращение со стороны пострадавших родителей.

- По факту кражи из квартиры следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас наши сотрудники изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают возможных очевидцев, проверяют на причастность ранее судимых граждан за аналогичные преступления, - сообщают в пресс-группе.

Полиция просит родителей провести с детьми беседу о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами - и, тем более, впускать их в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора
Заменяют искусственными: уральцы все реже рубят елки на Новый год
Ушла эпоха: в Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Цветы от Аллы»
Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала
Александра Долгова выбрали ректором Уральского архитектурного университета
Караулят у школы и просятся в гости: в Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры
В Екатеринбурге за 250 миллионов продают пустырь
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Екатеринбурге поймали угонщиков элитных иномарок
Обращения и жалобы помогли: в Екатеринбурге льготники смогут ездить на общественном транспорте чаще
Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на Урале, выросло на 9% за 11 месяцев 2019 года
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Екатеринбургский бизнесмен решил сыграть в прятки с судебными приставами
Полиция Екатеринбурга прекратила поиски подростков Маши Гладких и Мансура Дастамбуева
Из Кольцово два раза в неделю будут летать самолеты в Новокузнецк
Екатеринбург вошел в тройку городов, куда туристы приезжают покататься на лыжах
Пингвин, корабль и динозавр: в Екатеринбурге из шестиметровых глыб льда сделают скульптуры
В Екатеринбурге в развлекательном центре 8-летняя девочка скатилась с горки и сломала позвоночник
На Урале суд оправдал молодого человека, который выкинул младенца из окна
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
В новый год метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи
Торопилась в школу: в Екатеринбурге 8-летнюю девочку сбила машина