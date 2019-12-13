В Екатеринбурге за 250 миллионов продают пустырь

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-13T10:42:46+03:00

Предполагается, что на участке будет построено несколько вот таких многоэтажек. Фото: портал N1.RU

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В Екатеринбурге, на территории микрорайона Широкая Речка, продают пустырь - земельный участок площадью 21,7 квадратных метров. Он предназначен для застройки многоэтажными домами. Заплатить за участок нужно будет 250 миллионов рублей.

- Участок примыкает к основной улице микрорайона Суходольской, с которой возможно выехать на ЕКАД и Объездную дорогу. Рядом гипермаркет «Лента», жилые комплексы «Смородина», «Азбука», «Перемена», «Нова-парк», район активно застраивается, развиваются социальная инфраструктура и дорожная сеть, - уточняет продавец на сайте N1.RU.

Тут же, прямо напротив будущих многоэтажек, находится конечная остановка общественного транспорта «поселок Светлореченский», от которой ходят сразу шесть автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU