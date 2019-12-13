2019-12-13T09:51:26+03:00
Общество

Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»

Мобильный оператор Tele2 построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка
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С 2017 года число высотных сооружений Tele2 выросло на 2 тысС 2017 года число высотных сооружений Tele2 выросло на 2 тыс
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Мобильный оператор Tele2 построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка. Таковы выводы агентства AC&M, которое представило отчет о рынке башенной инфраструктуры в России. Аналитики подчеркнули особую роль Tele2 в активизации общеотраслевого строительства новых объектов, прогнозное число которых к концу 2019 года составит 79 тыс.

Рост совокупного парка высотных конструкций в 2019 году не только не замедлился, но ускорился, отмечает агентство AC&M. Из 5 тыс. новых антенно-мачтовых сооружений, возведенных в 2019 году, примерно половина приходится на мобильных операторов. Наряду с инфраструктурными операторами, они показали активизацию в строительстве новых объектов – главным образом, как заключают эксперты, «за счет Tele2».

Аналитики подчеркивают роль Tele2 в строительстве 2018-2019 гг.: оператор превзошел конкурентов не только по относительным темпам строительства, но и числу нововозведенных конструкций. «Нельзя игнорировать и тот факт, что беспрецедентные темпы строительства собственных башен, столбов и мачт продемонстрировал Tele2. В абсолютном выражении специалистам оператора удалось построить за год больше башен, чем какому-либо другому участнику рынка», – отмечают эксперты агентства AC&M. Они объясняют, что противостояние с «большой тройкой» подтолкнуло Tele2 искать свои пути размещения оборудования, а не надеяться на аренду уже существующих конструкций. С 2017 года число высотных сооружений Tele2 выросло на 2 тыс., в то время как у других операторов оно либо осталось почти неизменным, либо увеличилось на 1 тыс.

Эксперты предполагают, что фактором активизации операторов является заблаговременная подготовка к строительству в крупнейших мегаполисах инфраструктуры пятого поколения. При этом Tele2 первой в России развернула сеть 5G в своей пилотной зоне на Тверской улице – от Садового кольца до Кремля. Кроме того, в первом полугодии компания закупила 50 тыс. базовых станций Ericsson c поддержкой 5G и еще 35 тыс. – у Nokia для установки во всех регионах присутствия.

Вместе с тем отчет AC&M указывает на то, что что за последние два года наблюдается самый интенсивный прирост численности базовых станций во втором десятилетии 21-го века. При этом более половины новых станций вводится в строй не для расширения покрытия, а для обеспечения адекватной емкости сети в условиях активного роста трафика. Tele2 действительно отмечает стремительную цифровизацию своей абонентской базы и стабильный рост потребления трафика клиентами. По итогам третьего квартала 2019 года количество активных пользователей мобильного интернета Tele2 выросло на 47,4% год к году.

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