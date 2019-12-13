2019-12-13T09:40:41+03:00
Общество

Екатеринбургский бизнесмен решил сыграть в прятки с судебными приставами

Мужчина не хотел платить долги и решил скрыться от служителей Фемиды в огромном особняке
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба судебных приставов по Свердловской областиФото: пресс-служба судебных приставов по Свердловской области
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Уральский бизнесмен поплатился за игры с судебными приставами. Мужчина задолжал по уголовным штрафам 60 тысяч рублей, и ущерб в 16 миллионов рублей. Чтобы призвать к совести должника к нему домой пришли служители Фемиды. Но свердловчанин спрятался в огромном особняке.

- Через дверь родственник должника сказал, что гражданина А. дома нет, он отбыл с женой рано утром до прихода судебных приставов за город кататься на лыжах. Однако приставы проявили настойчивость. Дверь открыла жена должника и выдала следующую версию происходящего: А. уехал в командировку на неделю. Судебные приставы также не поверили словам супруги, - рассказывают в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.

Но должник сам решил выйти из укрытия и сдаться инспекторам. Приставы собирались арестовать «Мерседес GLE-300», но бизнесмен и тут схитрил.

- Должник продемонстрировал пустое место, сказал, что отдал автомобиль знакомому в аренду. Однако «Мерседес» был найден на платной парковке недалеко от указанного дома, - добавили в ведомстве.

Иномарку увезли на специальную автостоянку. Мужчине выписали штраф. Получить обратно свой «Мерседес» бизнесмен сможет только, погасив свои долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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