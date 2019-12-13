2019-12-13T08:30:53+03:00
Общество

Из Кольцово два раза в неделю будут летать самолеты в Новокузнецк

Рейсы назначены на среду и субботу
Юлия СТАЛИНА
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Авиакомпания UVT Aero выбрала Кольцово в качестве транзитного пункта для пассажиров, которые летят из Казани в Новокузнецк.Авиакомпания UVT Aero выбрала Кольцово в качестве транзитного пункта для пассажиров, которые летят из Казани в Новокузнецк.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургском аэропорту Кольцово появилось новое направление. С 4 января из столицы Урала полетят первые самолеты в Новокузнецк, небольшой городок в Кемеровской области.

С 4 января полеты по средам и субботам будет выполнять авиакомпания UVT Aero на самолете Bombardier CRJ-200, который вмещает до 50 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:00, время в пути составит 2 часа 30 минут, 0 сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Новое направление появилось, потому что авиакомпания UVT Aero выбрала Кольцово в качестве транзитного пункта для пассажиров, которые летят из Казани в Новокузнецк и обратно. Время промежуточной посадки составит 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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