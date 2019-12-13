Екатеринбург вошел в тройку городов, куда туристы приезжают покататься на лыжах

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-13T08:08:22+03:00

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Специалисты выяснили, куда чаще всего приезжают туристы зимой. Оказалось, что большинство россиян предпочитают Екатеринбург и Свердловскую область, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. Это выяснили специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Столица Урала вошла в пятерку любимых городов для отдыха в январе и феврале и заняла третье место.

- По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в горах на два-три дня и потратят на аренду жилья от 2 до 15,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдых в горах зимой обойдется в Бахчисарае (2 тысячи рублей в среднем), дороже — в Красной Поляне (15,5 тысячи рублей в сутки), - уточняют специалисты.

Оказалось, что россияне предпочитают кататься на горе Ежовая в Свердловской области. Первую строчку рейтинга занял кемеровский Шерегеш, далее Кисловодск. Екатеринбург обошел Красную поляну и Бахчисарай. Рейтинг составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов на период с 29 декабря 2019 по 29 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU