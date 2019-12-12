2019-12-12T19:43:02+03:00
Общество

Пингвин, корабль и динозавр: в Екатеринбурге из шестиметровых глыб льда сделают скульптуры

В столице Урала стартовал международный фестиваль ледовой скульптуры
Алина СУРИНА
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Заготовки будущих скульптур Фото: администрация ЕкатеринбургаЗаготовки будущих скульптур Фото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге из шестиметровых глыб льда сделают скульптуры. В столице Урала сегодня стартовал международный фестиваль ледовой скульптуры. Напомним, что ледяные фигуры, появятся в праздничном городке на площади 1905 года, тема которого в этом году «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями».

- В течение двух недель семь пар конкурсантов будут трудиться в Новогоднем городке, высекая из ледяных глыб высотой 6 метров свои оригинальные скульптуры. Одни «построят» парусный корабль, другие «начертят» карту, а кто-то изваяет пингвинов или даже динозавра. И это неспроста: как утверждают учёные, доисторические рептилии бродили когда-то и по Антарктиде, - рассказали в администрации города.

Для участия в фестивале в столицу Урала съехались 7 команд мастеров ледового искусства из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Салехарда, Краснодара, Чебоксар и Сербии. Как рассказали организаторы, на участие в шоу было подано 27 заявок, в том числе три - от екатеринбуржцев. Но жюри фестиваля отобрало лучших и наиболее опытных - победителей и неоднократных призёров подобных соревнований.

Подведение итогов фестиваля и определение его победителей и призёров пройдет 25 декабря на площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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