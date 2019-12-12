2019-12-12T19:21:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге в развлекательном центре 8-летняя девочка скатилась с горки и сломала позвоночник

Полиция проводит проверку
Алина СУРИНА
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Фото: "Лампа"Фото: "Лампа"
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В Екатеринбурге 8-летняя девочка сломала позвоночник на горке в развлекательном центре. Как рассказал источник паблику «Лампа», ребенок был в развлекательном центре «Планете Игрик» вместе с семьей, в том числе с папой, который работает в полиции.

На одной из горок ребенок неудачно скатилась и сильно ударилась спиной. Девочку увезли в больницу. Медики выяснили, что у ребенка сломан позвоночник. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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