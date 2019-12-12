2019-12-12T18:08:42+03:00
Общество

В новый год метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь
Алина СУРИНА
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В первый день нового года общественный транспорт будет работать по графику выходного дняВ первый день нового года общественный транспорт будет работать по графику выходного дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новый год метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи. Остальной общественный транспорт будет ходить до 22 часов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Утром, 1 января метро начнет работу по обычному графику, а остальной транспорт - по графику выходного дня.

- 1 января на маршрут выйдет только 50 процентов подвижного состава. С 12 часов дня - все трамваи, троллейбусы и автобусы - по графику, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, 31 декабря екатеринбуржцы будут отдыхать. Выходным было решено сделать рабочий день по итогам опроса, который провел у себя в Instagram Евгений Куйвашев. В голосовании приняли участие чуть больше 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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