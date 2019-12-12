ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам ПАО «Банк «Екатеринбург» в своих банкоматах

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-12T17:21:45+03:00

Теперь клиенты данного банка могут без комиссии вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ с функцией приема наличных

Изменить размер текста: A A

ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. С декабря к данной технологии присоединился ПАО «Банк «Екатеринбург», где обслуживаются многие бюджетные организации и муниципальные предприятия города Екатеринбурга. Теперь клиенты данного банка могут без комиссии вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ с функцией приема наличных.

Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa Platinum и «Мир», выпущенных ПАО «Банк «Екатеринбург». Для вложения наличных им доступны более 200 банкоматов ВТБ в Екатеринбурге и Свердловской области, а также более 6,8 тыс. устройств по всей России. Найти ближайший банкомат можно с помощью сайта vtb.ru.

С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в банкоматах ВТБ в апреле 2019 года клиенты совершили более 400 тысяч операций на общую сумму 3 млрд рублей. Банк планирует и далее расширять сотрудничество с кредитными организациями по данному направлению и достичь ежемесячного оборота в размере 1 млрд рублей в месяц.