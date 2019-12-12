Торопилась в школу: в Екатеринбурге 8-летнюю девочку сбила машина

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-12T17:10:23+03:00

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В Екатеринбурге 8-летнюю девочку сбила машина. Школьница не дошла до пешеходного перехода 100 метров. По предварительной информации, она решила сократить путь потому, что торопилась на уроки. ДТП произошло на Химмаше почти в час дня, возле Инженерной, 35.

- По предварительной информации, водитель автомашины «Форд Фокус» при движении по ул. Инженерная со стороны ул. Грибоедова в сторону ул. Черняховского допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Школьницу с ушибами лица и ног увезли в ДГКБ № 9. Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что за рулем машины была 25- летняя женщина со стажем вождения 6 лет. Она рассказала, что девочка выбежала неожиданно из-за других транспортных средств, двигающихся навстречу. Водитель ехала со скоростью 20 км/ч и резко затормозила, но наезда на ребенка избежать не удалось.

В госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и всегда строго соблюдать правила дорожного движения. От родителей сотрудники ГИБДД требуют разъяснять детям, что переход в неположенном месте категорически запрещен, ведь это нарушение чаще всего приводит к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU