2019-12-12T14:32:48+03:00
Общество

Расширен перечень поездов с услугой перевозки детей без сопровождения взрослых

Отправить несовершеннолетнего под наблюдением проводников и начальника поезда теперь можно в электропоезде «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Тюмень
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Оформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в специализированных кассахОформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в специализированных кассах
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Холдинг РЖД расширяет перечень поездов, в которых доступна услуга перевозки детей от 10 до 16 лет (включительно) в сопровождении начальника поезда и проводника пассажирского вагона. Она будет полезна для тех родителей и опекунов, которые не могут отправиться в поездку вместе с ребенком, но хотят, чтобы он во время нахождения в поезде оставался под присмотром взрослых.

Отправить несовершеннолетнего под наблюдением проводников и начальника поезда теперь можно в электропоезде «Ласточка» сообщением ЕкатеринбургТюмень формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Ранее в сопровождении поездной бригады дети от 10 до 16 лет могли путешествовать без родителей в электропоездах «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород, КраснодарАдлер, Краснодар – Имеретинский Курорт, а также в скоростном поезде «Невский экспресс» сообщением Санкт-Петербург – Москва.

Оформить услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет в сопровождении поездной бригады можно в специализированных кассах Курского и Ленинградского вокзалов Москвы, Московского вокзала Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Нижний Новгород-Московский, Адлер, Сочи, Краснодар 1, Екатеринбург и Тюмень. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка, а также заполнить соответствующее заявление. После этого оформляется проездной документ и квитанция на оплату услуги. Также указываются данные и телефон встречающего на станции назначения. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребенка. Стоимость услуги – 1 500 рублей.

В день поездки необходимо прибыть на вокзал не менее чем за 30 минут до отправления поезда. На вокзале родителей или опекунов и ребенка встретит сотрудник вокзала или сервисного центра. Провожающим и юному путешественнику будут предложены места в зале повышенной комфортности для ожидания посадки в поезд. В вагоне поезда пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки условия проезда ребенка будут контролировать проводник вагона, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, данные которого указаны в документах. В случае опоздания встречающего ребенка разместят в зале повышенной комфортности, где он будет находиться под присмотром работника вокзала или сервисного центра.

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Напомним, впервые услуга перевозки детей от 10 до 16 лет (включительно) под наблюдением поездной бригады стала доступна для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» в 2013 году, а в 2018 году АО «ФПК» запустили эту услугу в пилотном режиме для пассажиров «Невского Экспресса».

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Расширен перечень поездов с услугой перевозки детей без сопровождения взрослых
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