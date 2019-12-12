2019-12-12T14:28:07+03:00
Общество

Для мамы, друзей, коллег и себя: екатеринбуржцы готовы потратить на новогодние подарки 13 тысяч

В опросе, который проходил по всей России, приняли участие больше пяти тысяч человек
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы готовы потратить 13 тысяч на новогодние подаркиЕкатеринбуржцы готовы потратить 13 тысяч на новогодние подаркиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга готовы потратить на новогодние подарки для друзей и близких порядка 13 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. Опрос проходил по всей России, в нем приняли участие около пяти тысяч человек старше 18 лет.

Фото: SuperJob

Фото: SuperJob

- Каждому из них задавали всего три вопроса: «Кому вы будете дарить подарки на Новый год?», «Сколько денег вы собираетесь на это потратить?» и «Пожалуйста, укажите общую сумму на все ваши подарки», - рассказали в пресс-службе сервиса.

Большинство опрошенных закупаются подарками для родственников (74%). Любимых будут поздравлять 38%, друзей – 24% и коллег – 12%. Интересно, что каждый девятый опрошенный покупает подарок себе (11%), еще столько же вообще ничего никому не дарят.

Фото: SuperJob

Фото: SuperJob

Женщины готовят подарки коллегам вдвое больше, чем мужчины (16% и 8% соответственно). Средний бюджет на подарки к новому году составляет 13,5 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что чем выше заработок, тем выше и запланированные расходы на подарки. Так, у россиян с зарплатой до 30 тысяч средний чек – 10 тысяч, а у тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч – 16 тысяч рублей.

Фото: SuperJob

Фото: SuperJob

ИСТОЧНИК KP.RU

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