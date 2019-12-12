Самые известные шеф-повара Екатеринбурга показали свое мастерство в рамках премии «Уральская звезда-2019»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-12T13:48:19+03:00

Премия Свердловской области в сфере гостеприимства в этом году проходит пятый раз и собрала более пятисот участников и госте

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В Екатеринбурге прошли кулинарные мастер-классы шеф-поваров Урала. Своими профессиональными секретами они поделились в рамках Премии «Уральская звезда-2019». Премия Свердловской области в сфере гостеприимства в этом году проходит пятый раз и собрала более пятисот участников и гостей Церемонии награждения: представители гостиничного и ресторанного бизнеса, а также эксперты в сфере туризма, сервиса и гостеприимства. Организаторы Премии – Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Центр развития туризма Свердловской области, некоммерческое партнёрство «Клуб отельеров».

Премия проходит при поддержке Федерального агентства по туризму. «Качество предоставления услуг для туристов напрямую зависит от профессионализма и ответственности работников всей сферы гостеприимства. В первую очередь это гастрономия, проживание, транспорт, безопасность. Успехи в этом направлении способствуют развитию внутреннего и въездного туризма», – отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По мнению экспертов, гостиничный бизнес Свердловской области удачно сформирован под вызовы региона. Однако, по словам куратора школы сервиса Novikov school Жанны Прашкевич этого недостаточно, чтобы принимать у себя гостей.

По мнению экспертов, гостиничный бизнес Свердловской области удачно сформирован под вызовы региона

«Претензии людей с каждым годом становятся жёстче и субъективней. В таких условиях маркетологи неосознанно перемещают акцент на работу с клиентами, забывая о креативе в работе», – комментирует Жанна Прашкевич.

Вместе с тем, представители отрасли, отметили, что гастрономический креатив в Свердловской области находится на достойном уровне. Убедиться в этом помог кулинарный поединок в отеле Four Elements Ekaterinburg. 14 лучших шеф-поваров открыли чёрный ящик с продуктами и приготовили закуски буквально «из ничего» для членов жюри. Темой этого шоу стали уральские самоцветы.

Участники мастер-классов удивили гостей не только вкусом, но и цветовой композицией блюд. Были поданы: курица в аджике с чипсами и беконом, холодные голубцы из свежих огурцов и скумбрии, а также ящерица из болгарского перца.

10 декабря в Атриум Палас Отеле состоялся круглый стол, участники которого рассмотрели проблемы развития внутреннего туризма в России. Актуальную тему организации питания для детей в отеле подняла вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Также эксперты обсудили, каким должен быть идеальный завтрак в отелях.

Президент Международного Эногастрономического Центра Леонид Гелибтерман обратил внимание аудитории на причины, по которым местные жители редко ходят на ужин или обед в рестораны при отелях.

«Люди думают, что в отеле питание дороже, чем в простом кафе. К тому же их пугает консерватизм в ассортименте. Это отчасти так, потому что рестораны действительно менее подвижны в отличие от кафе за углом», – отметил Леонид Гелибтерман.

Участники мастер-классов удивили гостей не только вкусом, но и цветовой композицией блюд

В свою очередь начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Евгений Куделя призвал сделать уральский гостиничный и ресторанный сервис ещё эстетичнее, привлекательнее и уникальнее.

«В этом и состоит наша задача: понять, что мы можем сделать для того, чтобы предприятия санаторно-курортного и туристского комплекса могли больше зарабатывать. Если проезд и проживание будут шикарными, но человек отравится во время обеда или ужина в отеле, он больше не приедет», – отметил Евгений Куделя.

Результаты Премии «Уральская звезда-2019» и фотогалерею вы можете посмотреть на официальной странице конкурса www.star-ural.ru