В Зеленой роще Екатеринбурга до конца года высадят 600 сосен

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-12T13:42:28+03:00

Споры по поводу благоустройства парка ведутся еще с апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти отмечают, что во время благоустройства постараются сохранить большинство деревьев

Изменить размер текста: A A

В парке Зеленая роща, что в Екатеринбурге, до конца этого года планируют высадить около 600 новых деревьев. Об этом заявила председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

- Сейчас проходит активная посадка хвойных растений, - отметила Благодаткова. – Благо, в этом году погода позволяет работать продолжительное время. Серьезных нареканий к подрядчикам пока нет, технологию посадки они соблюдают. Если в 2020 году будут найдены недостатки, они исправятся за счет самих подрядчиков.

На данный момент высажено уже 485 деревьев. Все работы в парке ведутся под контролем со стороны региональной общественной организации «Защита природы».

- Мы проводим контроль состояния растительного и животного мира в парке, следим, чтобы не было загрязнения почты и несанкционированных вырубок леса, - отметил руководитель организации Юрий Камаев.

Споры вокруг реконструкции Зеленой рощи шли с апреля – больше всего критики было от урбанистов. Многие выступили против массовой вырубки деревьев. В мэрии отметили, что постараются большинство деревьев оставить целыми.

- Если потребуется, каждый отдельный случай будем обсуждать с экспертами, - добавляет Благодаткова. – Но в целом считаем, что крупные здоровые тополя должны сохраниться. Единственное исключение сделаем для тех, что растут в зоне детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU