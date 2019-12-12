2019-12-12T13:42:28+03:00
Общество

В Зеленой роще Екатеринбурга до конца года высадят 600 сосен

Власти отмечают, что во время благоустройства постараются сохранить большинство деревьев
Мария Трапезникова
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Споры по поводу благоустройства парка ведутся еще с апреляСпоры по поводу благоустройства парка ведутся еще с апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В парке Зеленая роща, что в Екатеринбурге, до конца этого года планируют высадить около 600 новых деревьев. Об этом заявила председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

- Сейчас проходит активная посадка хвойных растений, - отметила Благодаткова. – Благо, в этом году погода позволяет работать продолжительное время. Серьезных нареканий к подрядчикам пока нет, технологию посадки они соблюдают. Если в 2020 году будут найдены недостатки, они исправятся за счет самих подрядчиков.

На данный момент высажено уже 485 деревьев. Все работы в парке ведутся под контролем со стороны региональной общественной организации «Защита природы».

- Мы проводим контроль состояния растительного и животного мира в парке, следим, чтобы не было загрязнения почты и несанкционированных вырубок леса, - отметил руководитель организации Юрий Камаев.

Споры вокруг реконструкции Зеленой рощи шли с апреля – больше всего критики было от урбанистов. Многие выступили против массовой вырубки деревьев. В мэрии отметили, что постараются большинство деревьев оставить целыми.

- Если потребуется, каждый отдельный случай будем обсуждать с экспертами, - добавляет Благодаткова. – Но в целом считаем, что крупные здоровые тополя должны сохраниться. Единственное исключение сделаем для тех, что растут в зоне детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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