«История с храмом стала хорошей практикой»: глава Екатеринбурга готов провести новый опрос, чтобы решить вопрос с мусорным полигоном
Судьбу нового мусорного полигона на юге Екатеринбурга может решить опрос, в котором примут участие жители Чкаловского района. Об этом в ходе разговора с инициативной группой из поселка Шабровский рассказал мэр уральской столицы Александр Высокинский.
- История с храмом стала хорошей практикой, и почему бы в таком случае не решить этот вопрос также. Но уже на уровне района. Мнение большинства необходимо учитывать, - отметил Высокинский
Жители поселка бьют тревогу с лета, а позже выяснилось, что мусорный полигон включили в план развития города.
- У нас в поселке нет детских площадок, нормальных дорог и освещения. А вот свалка, которую маскируют под названием «полигона» - пожалуйста. Мы же часть города, почему к нам так неуважительно относятся, - возмущено спросила мэра участница инициативной группы Наталья Старкова.
Высокинский пообещал подготовить обращение к министру ЖКХ Николаю Смирнову и указать на массовое недовольство среди жителей Шабровского.
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ИСТОЧНИК KP.RU