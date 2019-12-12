«История с храмом стала хорошей практикой»: глава Екатеринбурга готов провести новый опрос, чтобы решить вопрос с мусорным полигоном

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-12T13:25:29+03:00

Высокинский пообещал подготовить обращение к министру ЖКХ Николаю Смирнову и указать на массовое недовольство среди жителей Шабровского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В единый День приема граждан к Александру Высокинскому обратилась инициативная группа жителей поселка Шабровский [ВИДЕО]

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Судьбу нового мусорного полигона на юге Екатеринбурга может решить опрос, в котором примут участие жители Чкаловского района. Об этом в ходе разговора с инициативной группой из поселка Шабровский рассказал мэр уральской столицы Александр Высокинский.

- История с храмом стала хорошей практикой, и почему бы в таком случае не решить этот вопрос также. Но уже на уровне района. Мнение большинства необходимо учитывать, - отметил Высокинский

Жители поселка бьют тревогу с лета, а позже выяснилось, что мусорный полигон включили в план развития города.

- У нас в поселке нет детских площадок, нормальных дорог и освещения. А вот свалка, которую маскируют под названием «полигона» - пожалуйста. Мы же часть города, почему к нам так неуважительно относятся, - возмущено спросила мэра участница инициативной группы Наталья Старкова.

Высокинский пообещал подготовить обращение к министру ЖКХ Николаю Смирнову и указать на массовое недовольство среди жителей Шабровского.

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ИСТОЧНИК KP.RU