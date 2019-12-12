В самом центре Екатеринбурга хотят создать подземную парковку

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-12T13:20:58+03:00

Понимание того, какой будет многоуровневая подземная парковка, будет только в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако хоть какое-то понимание о том, какой она будет – и будет ли вообще – появится только во второй половине 2020 года

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Власти Екатеринбурга рассматривают вариант создание многоуровневой подземной парковки на площади 1905 года. Об этом во время личного приема заявил глава города Александр Высокинский.

По его словам, очень плохо, что ледовый городок, который располагается на месте парковки, стоит всего пару месяцев. Хотя на него вложены миллионы рублей.

- Я понимаю недовольство автолюбителей. Сейчас мы рассматриваем варианты, как это можно придумать. Это ведь достаточно сложная инженерная тема, но мы ею занимаемся, - отметил Высокинский. – Какое-то понимание и решение будет только во второй половине 2020 года.

Несколько лет назад власти города высказывали мнение о том, чтобы вообще убрать парковку напротив мэрии. Однако позже от этой мысли отказались и решили по выходным проводить на ней ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU