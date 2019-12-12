В Екатеринбурге больше двух недель ищут подростка ростом под два метра

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-12T12:26:21+03:00

Дастамбуев Мансур ушел из дома на Эльмаше еще 22 ноября – и с тех пор его никто больше не видел

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В Екатеринбурге полиция почти три недели разыскивает 17-летнего Дастамбуева Мансура Саидкадамовича. Мальчик ушел из дома по адресу Краснофлотцев, 25А, что в районе Эльмаша, еще 22 ноября – и с тех пор его никто больше не видел. Как отмечают в полиции, раньше подросток никогда не сбегал из дома.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: плотное телосложение, рост 183 сантиметров, темные волосы и карие глаза.

На момент ухода был одет в коричневую куртку, синие джинсы и такие же синие кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Дастамбуева Мансура или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8 (343) 356-42-14, 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU