Не заплатил налоги: у екатеринбуржца забрали элитную иномарку за долг в 170 тысяч

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-12T11:20:40+03:00

Помимо этого, ему запретили выезжать за границу

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Житель Екатеринбурга остался без своего дорогого автомобиля из-за того, что не заплатил по налогам. Мужчина задолжал порядка 170 тысяч рублей, однако с оплатой не торопился. Поэтому судебные приставы решили конфисковать у него автомобиль.

- Сотрудниками налоговой установлено место нахождения автомобиля. Машину арестовали и эвакуировали с данного адреса на стоянку ответственного хранения до момента полного погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

Помимо этого, мужчине запретили выезжать за границу до тех пор, пока весь долг не будет погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU