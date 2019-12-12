Не заплатил налоги: у екатеринбуржца забрали элитную иномарку за долг в 170 тысяч
Житель Екатеринбурга остался без своего дорогого автомобиля из-за того, что не заплатил по налогам. Мужчина задолжал порядка 170 тысяч рублей, однако с оплатой не торопился. Поэтому судебные приставы решили конфисковать у него автомобиль.
- Сотрудниками налоговой установлено место нахождения автомобиля. Машину арестовали и эвакуировали с данного адреса на стоянку ответственного хранения до момента полного погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.
Помимо этого, мужчине запретили выезжать за границу до тех пор, пока весь долг не будет погашен.
ИСТОЧНИК KP.RU