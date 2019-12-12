2019-12-12T11:08:54+03:00
Общество

«Я в парке потешил свое самолюбие»: экс-директор ЦПКиО в Екатеринбурге – о назначении Екатерины Кейльман

Бывший исполнительный директор «ТелеКлуба» приступила к новой должности в начале недели
Мария Трапезникова
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Роман Шадрин отмечает, что сейчас ему уже все равно на то, как сложится судьба ЦПКиОРоман Шадрин отмечает, что сейчас ему уже все равно на то, как сложится судьба ЦПКиОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно у одного из самых больших и излюбленных парков екатеринбуржцев появился новый руководитель – им стала бывший исполнительный директор «ТелеКлуба» Екатерина Кейльман, которая уже приступила к работе. Место, которое ранее занимал Роман Шадрин, пустовало с января.

Мы поговорили с экс-директором парка и выяснили, что же он думает о назначении Кейльман.

- Для меня парк Маяковского – давно пройденный и временный этап. Вот давайте сравним – я в свое время был заместителем командующего войсками округа. Парк для меня – это как вернуться назад на должность командира роты, - рассуждает в разговоре с «Комсомолкой» Шадрин. – Мне просто было скучно – и я в парке потешил свое самолюбие. Ну, и выполнил ряд задач, которые мне поставило руководство.

Шадрин также отмечает, что то, как в будущем сложится судьба ЦПКиО под руководством нового директора, его не волнует.

Напомним, что Роман Шадрин был директором ЦПКиО четыре года: с 2015 по январь 2019-го. И за все это время его очень сильно критиковали все, кому не лень – в особенности нападки происходили со стороны прессы. Основной претензией становилась его любовь к памятникам и скульптурам.

Кстати, сегодня мы писали о том, что его стихотворение, написанное «в порыве откровений пару лет назад», вошло в сборник журнала Esquire. В нем опубликованы самые искренние стихи госсужащих России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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