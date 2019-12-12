2019-12-12T10:59:14+03:00
Общество

«Я ездил сюда шесть лет»: как Юрий Лужков стал опытным инженером в Нижнем Тагиле

Будущий политик в 1960-е годы устанавливал промышленное оборудование на Урале
Лев ИСТОМИН
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На пенсии Юрий Михайлович занимался сельским хозяйствомНа пенсии Юрий Михайлович занимался сельским хозяйствомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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12 декабря в Москве простились с одним из самых известных политиков современной России, вторым и самым известным градоначальником постсоветской столицы – Юрием Лужковым.

Биография Лужкова до его прихода в политику тесно связана с развитием химической промышленности в СССР, у него было соответствующее образование, в 50-е годы ХХ века он окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, после чего до 1963 года трудился в НИИ пластмасс.

Опыт работы в отрасли Юрий Михайлович получал, в том числе, и в Нижнем Тагиле Свердловской области, куда ездил на предприятие «Уралхимпласт» на протяжении нескольких лет. Позже, общаясь с журналистами в Екатеринбурге (встреча прошла 13 лет назад), политик вспоминал, что именно здесь он получил закалку опытного промышленника.

В советские годы будущий политик развивал промышленность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В советские годы будущий политик развивал промышленностьФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я работал в Нижнем Тагиле на протяжении шести лет. Здесь, на «Уралхимпласте», прошел становление молодого специалиста, инженера, руководителя, - рассказал тогда Лужков. – Если бы такое развитие было бы по всей стране, то страна была бы просто другой.

Будущий мэр Москвы приезжал в Нижний Тагил в первой половине 1960-х годов в командировки. Здесь он работал над установкой приборного обеспечения нового опытного производства фенольно-формальдегидных смол в цехе «03». Само оборудование разработали специалисты завод «Уралхимпласт» Петр Иванов и Владимир Демкин.

Юрий Лужков руководил Москвой в период с 1992 по 2010 годы. На этом послу его сменил сначала Владимир Ресин в статусе и.о., а позже - Сергей Собянин. Последние годы политик занимался сельским хозяйством. Умер Юрий Лужков в Мюнхене 10 декабря в возрасте 83 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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