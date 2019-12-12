Школьники Нижнего Тагила приняли участие в общегородском экологическом квесте

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-12T10:51:07+03:00

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В Нижнем Тагиле на базе Городской станции юных натуралистов состоялся общегородской экологический квест для учеников 2-11 классов «ТБО.NET!». Педагог ГорСЮН Любовь Казакова рассказала, что с каждым годом мероприятие собирает все больше участников. В этот раз заявилось 53 команды из 36 школ города.

Фото: Компания «РИФЕЙ»

По условиям квеста команда из 4 человек должна сдать домашнее задание - 5 килограмм макулатуры, не менее 20 батареек, не менее 100 крышек от пластиковых бутылок и не менее 2 килограмм пластика. Затем игроки получают маршрутный лист с картой передвижения по пяти станциям. На каждой точке школьники отвечают на 2-3 теоретических вопроса и выполняют 1-2 практических задания, ориентированных на возраст участников. Команда обсуждает задания и выдает решения. После прохождения каждого этапа ученики получают листок с правильными ответами и в итоге собирают книжку по обращению с ТКО. В ней собраны данные по срокам разложения мусора, полезные советы ученых и даже адреса, куда в нашем городе можно сдать вторсырье.

«Таким образом мы помогаем формировать полезные экологические привычки, - поясняет Любовь Казакова. - Дети уже не могут просто так выбросить батарейки или макулатуру в мусорный бак».

Итоги городского квеста будут подведены 17 декабря. Подарки победителям вручит региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Компания «РИФЕЙ».