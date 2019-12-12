2019-12-12T11:35:25+03:00
Общество

Почти 28 000 курильщиков Екатеринбурга перешли с сигарет на альтернативные системы доставки никотина

В Екатеринбурге прошел пресс-завтрак компании JUUL Labs, на котором были представлены данные о потребителях никотиносодержащих продуктов
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Виктор Украинский генеральный директор JUUL Labs в РоссииВиктор Украинский генеральный директор JUUL Labs в России
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Почти 28 000 курильщиков Екатеринбурга перешли с сигарет на альтернативные системы доставки никотина – электронные сигареты либо системы нагревания табака, констатирует исследование потребительского поведения Kantar, охватившее более 1100 совершеннолетних жителей крупных городов России.

По данным исследования, порядка 260 000 взрослых жителей Екатеринбурга (25% взрослого населения города) курят обычные сигареты, а примерно 3% взрослых жителей города (28000 человек) полностью перешли на электронные никотиносодержащие продукты.

Уровень курения сигарет в Екатеринбурге ниже, чем в среднем по России, но доля потребителей электронных никотиновых продуктов немного выше. По данным Kantar, в среднем 29% взрослого населения курит исключительно сигареты, тогда как электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака пользуются 2% взрослого населения России.

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