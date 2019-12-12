За неделю на свердловских дорогах произошло шесть страшных аварий, в которых пострадали малыши

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-12T10:12:42+03:00

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В Свердловской области участились случаи перевозки детей в автомобилях без автокресел и специальных бустеров. Только за неделю в базе ГИБДД зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых дети получили серьезные травмы. В четырех случаях маленькие пассажиры перевозились с нарушениями. За минувшие сутки произошло сразу три серьезных аварии с участием маленьких детей.

Первое ДТП произошло под Нижним Тагилом. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Первое произошло сегодня утром на трассе Екатеринбург – Серов. 44-летний водитель автомобиля Hyundai, возвращаясь домой в Лесной, уснул за рулем и врезался в Mitsubishi, которая ехала в попутном направлении.

- В момент аварии на заднем сидении у него находилась шестилетняя девочка. Она была пристегнута только ремнем безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – И только по счастливой случайности она травм избежала.

Второе ДТП произошло под Талицей. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вторая авария произошла на трассе Талица – Бутка. Женщина, которая сидела за рулем Daewoo Matiz, столкнулась со встречным автомобилем «ВАЗ-21093», в котором сидела пятилетняя девочка.

- Она перевозилась на заднем сидении без автокресла и была только пристегнута ремнем, - добавили в ГИБДД. – Она была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной лба.

Третье ДТП произошло в Екатеринбурге. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Третья авария произошла уже в Екатеринбурге, на перекрестке Свердлова – Азина. Женщина-водитель Nissan при повороте налево врезалась в проезжающую по прямой Daewoo Matiz. Во второй машине на переднем сидении, без бустера или автокресла, сидел двухлетний малыш. Его с травмами доставили в ДМБ №9.

- Во всех трех случаях родители детей привлечены к административной ответственности, - рассказали в ГИБДД по области. – В ближайшее время инспекторы проведут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU