На свердловских дорогах в выходные будут ловить тех, кто любит выезжать на встречку

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-12T09:46:12+03:00

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В выходные, начиная с пятницы 13-го, наряды ДПС выйдут на свердловские трассы, чтобы ловить злостных нарушителей ПДД. Основная цель инспекторов – те, кто любит выезжать на полосу для встречного движения.

- Проведение мероприятия вызвано участившимися ДТП, причиной которых стал именно выезд на встречку, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – За 11 месяцев зафиксировано почти 300 таких аварий. В них погиб 91 человек и еще 562 получили травмы.

Начиная с пятницы инспекторы выйдут на те участки, на которых больше всего происходит аварий. Автоинспекторы возьмут на вооружение и способ ведения скрытого контроля за дорожным движением. За данное нарушение ПДД водителю грозит либо лишение прав, либо крупный штраф. Ловить нарушителей будут до 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU